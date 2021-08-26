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26.08.2021 22:40
Рубрика: Спорт

В скандальном матче шестого тура РПЛ "Ахмат" обыграл "Арсенал"

Текст: Александр Ершов
Фото: ФК "Ахмат" Фото: ФК "Ахмат"
Фото: ФК "Ахмат"

В четверг вечером в поединке шестого тура чемпионата страны по футболу "Ахмат" на своем поле победил тульский "Арсенал" - 2:1 (1:1). Судя по всему, этот матч еще будет долго обсуждаться, так как свой первый мяч грозненцы забили, по мнению гостей, нарушив правила фэйр-плей.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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При очень неплохой в большинстве предыдущих встреч игре коллектив из столицы Чечни, тем не менее, потерпел уже три поражения и откатился на десятое место в первенстве. В общем, который год подряд в серьезном отдалении в еврокубковой зоны, куда "Ахмату" и его главному тренеру Андрею Талалаеву поставлена задачи непременно попасть.

У его коллеги по "Арсеналу" Дмитрия Парфенова и руководства клуба цель куда прозаичнее - как можно быстрее выбраться из зоны вылета, куда туляки уже угодили.

В дебюте хозяева принялись беспрерывно атаковать с таким азартом, что, казалось, вот-вот и оборона оппонента начнет трещать по швам. Однако шло время, а грозненцы создали лишь один реальный голевой момент (Конате вышел один на один, пробив в голкипера гостей Коченкова), постепенно позволил тулякам немного отодвинуть действия от своей штрафной.

Игра вошла в довольно спокойное русло, которое нарушил весьма неординарный момент. В самом центре поля после жесткого единоборства с грозненцем Уткиным упал игрок гостей Чаушич. Мяч отскочил к защитнику гостей Радаковичу, решившему выбить его за пределы поля. Но Бериша догнал мяч у боковой линии, промчался по левому флангу, прострелил, а набежавший Конате отправил его головой в ближний угол - 1:0, 31-я минута.

После чего на поле развернулись стычки с участием даже тренеров и запасных футболистов обеих команд. Гости упрекали своих оппонентов в том, что они якобы нарушили правила честной игры, а те горячо оправдывались в ответ.

Лишь минут через пять главному судье Алексею Сухому не без труда удалось урезонить оппонентов и продолжить игру, засчитав взятие ворот - формально правила в этом эпизоде не были нарушены.

Трудно сказать, каким могло стать продолжение явно приобретавшего скандальный характер матча, но вскоре "Арсенал" сравнял счет. Причем это вовсе не было следствием, как говорится, ответной любезности со стороны "Ахмата", а результатом быстрой комбинации с участием Смольникова, Ткачева, которую Степанов завершил прицельный ударом с линии штрафной в дальний угол - 1:1, 38-я минута.

После чего страсти на поле все-таки успокоились.

Во втором тайме "Ахмат" продолжал владеть инициативой, но пара выпадов туляков были чрезвычайно опасными. И оба раза голкипер грозненцев Гудиев вытащил сложнейшие удары Степанова и Костадинова с близкого расстояния.

Но уже в добавленное судье время фортуна улыбнулась "Ахмату": Коновалов из центра штрафной удачно подкараулил отскок и послал мяч в сетку - 2:1, 90+5 минута.

Вот так завершился этот драматичный матч, который будет явно иметь продолжение в виде острых дискуссий по поводу первого гола грозненской команды.

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