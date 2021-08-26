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26.08.2021 00:57
Рубрика: Спорт

Российские волейболистки проиграли Сербии на ЧЕ

Текст: Максим Домчев
Волейболистки сборной России потерпели поражение от команды Сербии в матче группового раунда чемпионата Европы - 2-3.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России уже гарантировала себе участие в плей-офф континентального первенства. В четвертом матче в группе россиянки встречались со сборной Сербии.

Фото: JUNG Yeon-je / AFP
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Матч проходил в Белграде, и хозяйки начали встречу активно, выиграв первый сет - 25:22. Во втором сербские волейболистки имели еще большее преимущество и добились успеха - 25:19.

Но сборная России проявила характер и сократила отставание в матче, взяв третью партию - 26:16. Четвертый сет получился непростым. Но при счете 24:24 россиянки сумели выиграть два очка подряд - 26:24. Однако в решающем себе сербки все же вырвали победу- 15:10.

Российская команда 26 августа сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.

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