Российские волейболистки проиграли Сербии на ЧЕ

Волейболистки сборной России потерпели поражение от команды Сербии в матче группового раунда чемпионата Европы - 2-3.

Сборная России уже гарантировала себе участие в плей-офф континентального первенства. В четвертом матче в группе россиянки встречались со сборной Сербии.

Матч проходил в Белграде, и хозяйки начали встречу активно, выиграв первый сет - 25:22. Во втором сербские волейболистки имели еще большее преимущество и добились успеха - 25:19.

Но сборная России проявила характер и сократила отставание в матче, взяв третью партию - 26:16. Четвертый сет получился непростым. Но при счете 24:24 россиянки сумели выиграть два очка подряд - 26:24. Однако в решающем себе сербки все же вырвали победу- 15:10.

Российская команда 26 августа сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.