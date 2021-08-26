Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России в тяжелейшей борьбе переиграла одного из фаворитов чемпионата мира по пляжному футболу - команду Испании - 4:2, и вышла в полуфинал турнира.

Россияне начали встречу удачнее и в первом периоде сумели открыть счет после удара Андрея Котенева. Во втором периоде Борис Никоноров и Алексей Макаров сделали счет 3:0, но испанцам удалось два мяча отыграть. Авторами забитых мячей стали Эдуард и Антонио.

Проблем добавило удаление Алексея Макарова. В концовке встречи за две желтых карточки поле покинул и Федор Земсков, но россияне сумели выстоять и даже еще раз поразить ворота соперников. Автором гола стал Артур Папоротный.

В полуфинале соперником российской команды будет сборная Швейцарии. Во втором полуфинале встретятся команды Японии и Сенегала. Обе игры состоятся 28 августа.