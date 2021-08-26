Сборная России занимает третье место после второго дня Паралимпийских игр

Спортсмены, выступающие под флагом Паралимпийского комитета России, завоевали три золота, четыре серебра и четыре бронзы.

Победителями Игр стали велогонщик Михаил Асташов в гонке преследования в классе С1 на дистанции 3000 метров, пловец Андрей Калина (100 метров брассом в категории SB8) и шпажист Александр Кузюков (в категории В).

Серебряные медали на счету пловцов Артема Исаева (100 метров брассом), Андрея Гранички (200 метров комплексом в классе SM6), фехтовальщиков Максима Шабурова и Виктории Бойковой.

Бронзовыми призерами стали пловцы Роман Жданов, Дмитрий Бартасинский, Владимир Сотников и Аделина Разетдинова.

Всего в активе российской команды шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Она занимает третье место в общекомандном зачете. Лидирует сборная Китая (8-5-10), на второй строчке - Великобритания (6-7-3).