Смоленец Илья Иванюк выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лозанне

Новости

Рогозин рассказал о будущей орбитальной станции 26.08.2021
Талибы: Последние взрывы в Кабуле произвели США, уничтожая свое оборудование 26.08.2021
В Кабуле произошел седьмой взрыв 26.08.2021
Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Кабуле 26.08.2021
Промес: "Спартак" в порядке. Мы найдем выход из тяжелой ситуации 26.08.2021
На форуме "Армия 2021" раскрыли секрет жилетки Вассермана 26.08.2021
Сербский министр отметил братские отношения Белграда и Москвы 26.08.2021
Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 12,5% 26.08.2021
Минфин: Рост экономики в России достиг допандемийного уровня 26.08.2021
Витория высказался об отставке с поста главного тренера "Спартака" 26.08.2021
Мосгордума примет закон о нарушении тишины водителями в первоочередном порядке 26.08.2021
Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд 26.08.2021
ЦСКА и "Спартак" проиграли свои матчи на Кубке мэра Москвы по хоккею 26.08.2021
СМИ: В окрестностях Кабула прогремели еще два взрыва 26.08.2021
Менее 2 тысяч военнослужащих в Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 26.08.2021
Защитник "Манчестер Сити" Менди обвиняется в изнасиловании 26.08.2021
В Кабуле прогремел третий взрыв 26.08.2021
Памфилова назвала пока невозможным электронное голосование по всей стране 26.08.2021
В Крыму отменили требование QR-кодов вакцинации для школьных линеек 26.08.2021
ФАС: Проверки производителей арматуры проходят в штатном режиме 26.08.2021
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 60 26.08.2021
Памфилова: ЦИК каждый день фиксирует попытки дискредитации выборов в РФ 26.08.2021
Более 30 человек пострадали от взрыва возле воинской части в Казахстане 26.08.2021
В Болгарии в результате пожара на оружейном складе погиб человек 26.08.2021
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей 26.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 22:37
Рубрика: Спорт

Смоленец Илья Иванюк выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лозанне

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
Уроженец Смоленской области, призер чемпионатов мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк выиграл престижный турнир - этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

Наш спортсмен оказался единственным, кто на соревнованиях под названием "Атлетиссима" преодолел планку на высоте 2 м 30 см. Серебряным призером стал американец Шелби Макьюэн (2.27).

Фото: gettyimages
Арман Дюплантис: Хочу побить как можно больше раз мировой рекорд

Это уже третья победа Иванюка на этапах Бриллиантовой лиги сезона-2021. Ранее он в мае праздновал успех в Дохе (Катар) и в июне отличился на стартах в итальянской Флоренции. Обладатель "золота" недавно завершившихся Олимпийских Игр в Токио (Япония) итальянец Джанмарко Тамбери в Лозанне выступил гораздо ниже своих возможностей - 2 м 24 см, и лишь пятое место в итоговом протоколе.

Иванюк, кстати, уже в ранге победителя попытался штурмовать личный рекорд (2.37) и поднял планку на 2.38. Увы, в этот раз не получилось.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика