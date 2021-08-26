Смоленец Илья Иванюк выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лозанне

Уроженец Смоленской области, призер чемпионатов мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк выиграл престижный турнир - этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

Наш спортсмен оказался единственным, кто на соревнованиях под названием "Атлетиссима" преодолел планку на высоте 2 м 30 см. Серебряным призером стал американец Шелби Макьюэн (2.27).

Это уже третья победа Иванюка на этапах Бриллиантовой лиги сезона-2021. Ранее он в мае праздновал успех в Дохе (Катар) и в июне отличился на стартах в итальянской Флоренции. Обладатель "золота" недавно завершившихся Олимпийских Игр в Токио (Япония) итальянец Джанмарко Тамбери в Лозанне выступил гораздо ниже своих возможностей - 2 м 24 см, и лишь пятое место в итоговом протоколе.

Иванюк, кстати, уже в ранге победителя попытался штурмовать личный рекорд (2.37) и поднял планку на 2.38. Увы, в этот раз не получилось.