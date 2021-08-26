В "ПСЖ" заявили, что не будут мешать Мбаппе уйти из клуба

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе намерен покинуть команду до конца летнего трансферного окна. Об этом в интервью телеканалу RMC заявил спортивный директор французского клуба Леонардо.

Мбаппе в последнее время и не скрывал, что хочет сменить обстановку. Единственный вопрос - сумма сделки. Основным претендентом на игрока является "Реал". К слову, Килиан с детства болеет именно за "сливочных", а его кумиром в юности был Криштиану Роналду. Так вот, испанский суперклуб готов выложить за Мбаппе 160 миллионов евро, однако эти цифры категорически не устраивают "ПСЖ". При этом парижане готовы отпустить футболиста, но на своих условиях.

- Да, предложение "Реала" было отклонено, хотя мы никого не сдерживаем. Если кто-то захочет уйти и наши требования будут выполнены, вот только тогда и оценим ситуацию. Этим летом "ПСЖ" создал мечту и не собирается никому дать ее разрушить. Нам не нравится, как действует клуб из Мадрида. Никто и не скрывает, что Мбаппе хочет уйти. Это очевидно, однако мы не можем в последнюю неделю трансферного окна внезапно менять наши планы, - признался Леонардо.

Остается напомнить, что Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" летом 2017 года за 160 миллионов евро.