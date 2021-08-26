Витория высказался об отставке с поста главного тренера "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория после поражения от "Сочи" - 1:2 заявил, что не сдается и не думает об отставке. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из журналистов. Португалец заявил, что он не собирается сдаваться.

"Отставка? Я борец по натуре, просто так не сдамся. Такие моменты бывают в жизни и футболе. Вы тоже переживали такие ситуации. Да, непростой момент, но я не повернусь спиной к этой ситуации. Буду стараться делать всё лучшее для клуба и игроков. Верю в то, что я делаю", - приводит слова Витории "Чемпионат".

По мнению португальца, по ходу встречи его команда потеряла концентрацию после забитого мяча.

"Позволили создать сопернику два момента. Не смогли разобраться в этих ситуациях, надо было сыграть строже. Непростая игра, но не считаю проигрыш заслуженным. Контролировали ход игры, а соперник, кроме этих моментов, ничего не создал", - добавил он.