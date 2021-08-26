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26.08.2021 23:05
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл ЦСКА благодаря голу Азмуна

Текст: Максим Домчев
В центральном матче шестого тура РПЛ "Зенит" на своем поле победил ЦСКА - 1:0. Судьбу матча решил гол Сердара Азмуна.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Матч в Санкт-Петербурге получился упорным. В первом тайме чуть лучше выглядели футболисты ЦСКА. Они создали больше опасных моментов у ворот Михаила Кержакова.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Шансы открыть счет были у Алана Дзагоева, который наносил удар в дальний верхний угол, но мяч задел штангу. Куда опаснее был Антон Заболотный и тут на выручку голкиперу "Зенита" пришла штанга. На добивании первым оказался Федор Чалов, но удар у него не получился.

В перерыве Сергей Семак выпустил третьего центрального защитника и это помогло перехватить инициативу. Теперь уже "Зенит" больше атаковал. Алексей Березуцкий усилил игру Николой Влашичем, но в этот вечер игра у хорвата откровенно не шла.

"Зенит" наращивал давление и очень кстати оказался выход на поле Артема Дзюбы. Лидер атак питерцев нашел пасом Сердара Азмуна, который с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

"Зенит" в шести турах РПЛ набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. У ЦСКА девять очков и шестое место.

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