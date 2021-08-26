Жоржиньо признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

Итальянский полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо признан УЕФА лучшим игроком прошлого сезона.
Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости
Во время церемонии жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА назвал лауреатов минувшего сезона. Лучшим игроком был признан полузащитник сборной Италии и лондонского "Челси" Жоржиньо. Лондонцы в сезоне 2020/21 выиграли Лигу чемпионов. Также вместе со сборной Италии он стал обладателем золота Евро-2020.
Звания лучшего нападающего был удостоен форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. В прошлом сезоне он наколотил 8 голов в матчах Лиги чемпионов.
Отметили в УЕФА и вклад в успех "Челси" и француза Н'Голо Канте. Он признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов прошедшего сезона-2020/21.
Звания лучшего вратаря и защитника достались игрокам "Челси" и "Манчестер Сити" - Эдуарду Менди и Рубену Диашу.