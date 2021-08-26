Жоржиньо признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

Итальянский полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо признан УЕФА лучшим игроком прошлого сезона.

Во время церемонии жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА назвал лауреатов минувшего сезона. Лучшим игроком был признан полузащитник сборной Италии и лондонского "Челси" Жоржиньо. Лондонцы в сезоне 2020/21 выиграли Лигу чемпионов. Также вместе со сборной Италии он стал обладателем золота Евро-2020.

Звания лучшего нападающего был удостоен форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. В прошлом сезоне он наколотил 8 голов в матчах Лиги чемпионов.

Отметили в УЕФА и вклад в успех "Челси" и француза Н'Голо Канте. Он признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов прошедшего сезона-2020/21.

Звания лучшего вратаря и защитника достались игрокам "Челси" и "Манчестер Сити" - Эдуарду Менди и Рубену Диашу.