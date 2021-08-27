"Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ

В столичном дерби "Динамо" и "Локомотив" не выявили победителя. На гол "железнодорожника" Федора Смолова динамовцы ответили точным ударом Себастьяна Шиманьского.

В первом тайме обе команды создали немало опасных моментов. В начале встречи чуть активнее были хозяева, но затем "Локомотив" сумел прибавить. И, как результат, открыл счет. Защитники "Динамо" позволили Федору Смолову пробить почти с линии штрафной, и Антон Шунин свою команду не выручил.

В конце тайма польский полузащитник хозяев Себастьян Шиманьский пробил из-за пределов штрафной. Маринато Гилерме лишь взглядом проводил мяч, которым попал точно в нижний угол.

Во втором тайме команды показали желание победить, но больше отличиться им не удалось. В самой концовке встречи Дмитрий Баринов был удален с поля за вторую желтую карточку.

"Динамо" после шести туров набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Локомотив", набравший 12 очков, идет на пятом месте.