"Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ

В первом тайме обе команды создали немало опасных моментов. В начале встречи чуть активнее были хозяева, но затем "Локомотив" сумел прибавить. И, как результат, открыл счет. Защитники "Динамо" позволили Федору Смолову пробить почти с линии штрафной, и Антон Шунин свою команду не выручил.
В конце тайма польский полузащитник хозяев Себастьян Шиманьский пробил из-за пределов штрафной. Маринато Гилерме лишь взглядом проводил мяч, которым попал точно в нижний угол.
Во втором тайме команды показали желание победить, но больше отличиться им не удалось. В самой концовке встречи Дмитрий Баринов был удален с поля за вторую желтую карточку.
"Динамо" после шести туров набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Локомотив", набравший 12 очков, идет на пятом месте.