Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом Паралимпийских игр

Президент России Владимир Путин поздравил пловчиху Валерию Шабалину со второй золотой медалью на проходящих в Токио Паралимпийских играх.

В пятницу Шабалина стала лучшей на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. Глава государства отметил, что спортсменка доказала свои качества лидера. Телеграмма с поздравлениями Владимира Путина опубликована на сайте Кремля.

"От души поздравляю Вас еще с одним триумфом на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль. Столь блистательный успех - большая, по-настоящему заслуженная награда за Ваше мастерство, потрясающее трудолюбие и целеустремленность", - говорится в тексте поздравления.

Глава государства также пожелал Шабалиной новых побед.