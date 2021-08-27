Новости

Футболист "Манчестер Сити" Менди помещен под стражу за изнасилования 16:42
Всех российских учителей обеспечат планшетами к 2023 году 16:41
ПФР проверил сообщения о пропаже стажа из электронных трудовых книжек 16:31
Минцифры: К концу 2024 года в каждом учебном классе будет Wi-Fi 16:18
Для школьных учителей разработают федеральные рабочие программы 16:15
Стоимость турпутевок для талантливой молодежи будет достигать 200 тысяч рублей 16:07
Самые дешевые ноутбуки на российском рынке стоят в 10 раз меньше Apple 16:06
Москвич забыл в такси миллион рублей 15:42
Хинчагов завоевал девятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде в Токио 15:32
Тома Круза обокрали на съемках фильма "Миссия невыполнима 7" 15:30
Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом Паралимпийских игр 15:28
Депутат оценил изменение моделей ЕГЭ 15:28
Трейлер: мультфильм Pixar "Вверх" получит сериал-продолжение 15:23
Ученые центра "Вектор": Штамм "дельта" может жить в воде до 72 часов 15:21
Кабмин выделил более 7,8 млрд рублей на выплаты медработникам 15:20
Минсельхоз повысил экспортную пошлину на пшеницу 15:20
Сильный пожар произошел в центральной части Англии 15:20
В Москве мужчина обстрелял соседку из окна 15:15
Гидрометцентр выпустил экстренную информацию о заморозках в ряде регионов 15:10
Омичка Юлия Майя завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио 15:08
В парке 850-летия Москвы открылся клуб гребных видов спорта 15:07
В ХМАО, где жил убийца тюменской девочки, выявили схожее преступление 14:58
Минздрав РФ отправил в регионы 70% вакцин от гриппа 14:38
Школьникам почти на час сократили ЕГЭ по истории и обществознанию 14:37
Опубликована деловая программа Московского финансового форума-2021 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 15:28
Рубрика: Власть

Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом Паралимпийских игр

Текст: Максим Домчев
Валерия Шабалина. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Валерия Шабалина. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Валерия Шабалина. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил пловчиху Валерию Шабалину со второй золотой медалью на проходящих в Токио Паралимпийских играх.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Шабалина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио

В пятницу Шабалина стала лучшей на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. Глава государства отметил, что спортсменка доказала свои качества лидера. Телеграмма с поздравлениями Владимира Путина опубликована на сайте Кремля.

"От души поздравляю Вас еще с одним триумфом на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль. Столь блистательный успех - большая, по-настоящему заслуженная награда за Ваше мастерство, потрясающее трудолюбие и целеустремленность", - говорится в тексте поздравления.

Глава государства также пожелал Шабалиной новых побед.

Власть Работа власти Спорт Виды спорта Водный спорт Президент Паралимпийские игры в Токио