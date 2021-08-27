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27.08.2021 04:15
Рубрика: Спорт

На чемпионате мира по пляжному футболу сборная России вышла в полуфинал

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 195(8546)
На чемпионате мира по пляжному футболу, проходящем в московских Лужниках, определились полуфиналисты. Сборная России сыграет со Швейцарией, а другую пару составили Сенегал и Япония.

Сборная России в четвертьфинале одолела одного из мировых грандов, Испанию - 4:2. Как и ожидалось, матч получилось жестким и напряженным. Условия усложнил и начавшийся в Москве дождь. И очень кстати хозяевам поля удалось открыть счет уже в первом периоде. В касание здорово сыграл дебютант первенства планеты Андрей Котенев - 1:0.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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В самом дебюте следующего периода преимущество россиян удвоил Борис Никаноров. И практически тут же штрафной реализовал Алексей Макаров - 3:0. Но испанцы вернулись в игру. В этом им помогли судейские решение и несдержанность россиян. Первый гол соперник забил с сомнительного штрафного. А второй - когда наши остались в меньшинстве после удаления отмахнувшегося Алексея Макарова.

Концовка матча получилась для россиян невероятно сложной: еще одно удаление на этот раз Федора Земскова, болезненное столкновение двух наших игроков. Но парни не просто выстояли: в меньшинстве Артур Папоротный забил важнейший гол, ставший последним в этом матче.

В полуфинале наши сыграют со Швейцарией, которая проводит просто отличный турнир. На групповом этапе швейцарцы заняли первое место в своем квартете, оставив позади бразильцев, а в четвертьфинале "не заметили" Уругвай - 10:1.

Не обошлось в четвертьфинале и без сенсации. Второй чемпионат мира подряд в четвертьфинале вылетела самая титулованная команда, сборная Бразилии. Два года назад бразильцев в 1/2 финала не пустили наши, а теперь это сделали сенегальцы. Основное время матча завершилось вничью - 3:3, а в дополнительной трехминутке африканцы оказались результативней - 5:4.

Соперником сенегальцев стала сборная Японии. В последнем туре группового этапа японцы потерпели чувствительное поражение от России -1:7, но, видимо, сумели психологически восстановиться к матчу с таитянами, занявшими первое место в квартете под литерой "В". Япония, уступая 2:3, спаслась за 20 секунд до конца основного времени, а в дополнительное додавила соперника - 5:4.

Полуфинальные матчи пройдут 28 августа.

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