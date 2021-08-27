Омичка Юлия Майя завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио

Паралимпийский август подарил медаль омичке Юлии Майе, которая выступала в командных соревнованиях по фехтованию на колясках. Российские спортсменки стали третьими на Играх в Токио.

- Заслуженный мастер спорта шпажистка Юлия Майя вместе с Викторией Бойковой, Аленой Евдокимовой и Людмилой Васильевой уверенно прошли предварительные соревнования. Однако в полуфинале уступили китайской команде. За бронзу боролись со сборной Гонконга, и одержали убедительную победу со счетом 45:34, - сообщает региональное минспорта.

- Мы ждали этой медали, - сказал руководитель Омского центра паралимпийской подготовки Сергей Ещенко. - Юлия не только обладает бойцовским характером, но еще и трудоголик, и оптимистка. В большом спорте это имеет очень важное значение.

Таким образом омские шпажисты внесли в национальную копилку наград уже три медали. Вчера на высшую ступень пьедестала почета поднялся Александр Кузюков, выступавший в одиночном разряде. А сегодня он повторил успех, но уже в составе сборной. Российская команда стала обладателем второго золота Игр в Токио.