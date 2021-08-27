"Краснодар" нанес "Рубину" первое поражение в новом сезоне РПЛ

В пятницу вечером в заключительном поединке шестого тура РПЛ "Краснодар" на своей арене обыграл "Рубин" - 2:0 (2:0). "Быки" одержали свою третью победу в турнире и с девятью очками делят теперь с ЦСКА и "Ахматом" шестое-восьмое места. А "Рубин", потерпевший первое поражение в первенстве страны, остался на пятой позиции с одиннадцатью баллами.

"Быки" продолжают штамповать антирекорды в истории команды во время выступлений в российской Премьер-лиге. На данный момент они впервые проиграли в первых трех стартовых матчах из пяти, пропустив в них аж восемь мячей - тоже пока их наивысшее достижение со знаком минус. Более того, южане на данный момент уже находятся всего лишь в двух. очках от зоны вылета.

Даже трудно сегодня поверить, что всего лишь около года назад в "Краснодаре", получив "Челси", "Севилью" и "Ренн" в соперники по групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА, обсуждали свои шансы на выход в плей-офф главного клубного турнира Европы.

Но еще более тревожит поклонников команды, что нынешнему главному тренеру Виктору Ганчаренко за полгода пока так и не удалось в игре команды установить баланс между сильной атакой и по-прежнему провальной обороной.

Впрочем, и коллектив Леонида Слуцкого, несмотря на очень даже благополучную турнирную ситуацию (11 очков в активе и возможность догнать лидирующий "Зенит" в случае сегодняшней виктории) перед визитом в столицу Кубани фаворитом отнюдь не выглядел.

Дело в том, что буквально за последние полторы недели "Рубин" не только бесславно вылетел из Лиги конференций, потерпев поражение от никому не известного польского "Ракува", но еще и не смог победить в первенстве "Химки" и "Крылья Советов" (1:1), вдобавок еще и потеряв из-за травм своих лидеров нападения - Хвичу Кварацхелия, Олега Шатова и Джордже Деспотовича.

Но все же одно общее пересечение у соперников имелось: буквально за пару дней до игры стало известно, что "Рубину" запретили регистрировать новичков по причине требования "Краснодара" закрыть долг по трансферу форварда Ивана Игнатьева. Напомним, этот воспитанник Академии кубанского клуба в минувшем году был продан в стан казанцев за семь миллионов евро…

Хотя в основе гостей экс-игрока "быков", забивающего за свою новую команду крайне редко, не оказалось.

Зато немногочисленные зрители перед началом встречи услышали премьеру нового гимна ФК "Краснодар", написанного специально для "быков" обладателем премии "Оскар" Хансом Циммером.

Не исключено, как раз под влиянием впечатляющей мелодии уже на 50-й (!) секунде шведский легионер хозяев Виктор Классон жестко пошел на соперника и получил "горчичник". Правда, главный судья Евгений Кукуляк в течение следующих семи минут показал сразу две желтые карточки уже казанцам Георгию Зотову и Илье Самошникову.

И только после этого на поле развернулись уже по-настоящему футбольные события. По традиции хозяева взяли мяч под свой тотальный контроль, принявшись выискивать слабые места в плотной обороне оппонента. Что им довольно быстро удалось сделать с помощью фирменной комбинации с участием пяти футболистов. А в финальной ее стадии Реми Кабелла нашел в центре штрафной Джона Кордобу, тот грудью скинул мяч Алексею Ионову, который метров с десяти поразил левый от себя нижний угол ворот Юрия Дюпина -1:0, 12-я минута.

И тут же кубанцы в своем традиционном стиле пропустили на 17-й минуте простейшую двухходовку "Рубина" по центру: Хван Ин Бон вывел Солтмурада Бакаева один на один с Матвеем Сафоновым, однако голкипер в броске вытащил мяч из правого угла.

Надо сказать, участник Евро-2020, не получивший от Валерия Карпина вызов в сборную России, выглядел чрезвычайно собранным. И в конце первой половины еще дважды выручил партнеров, парировав опаснейшие удары черногорца Сеада Хакшабановича.

Но к этому времени "Краснодар" успел забить еще раз. Кабелла сделал идеальную передачу справа на Кордобу, головой пославшего мяч в сетку с шести метров - 2:0, 35-я минута. Колумбийский форвард, идеально вписавшийся в схему игры южан, забил уже свой пятый гол в сезоне.

В дебюте второй половины гости сразу включили другие скорости, временами серьезно прижимая южан к их штрафной. Особенно старался вышедший на замену еще в первом тайме Игнатьев, пару раз серьезно угрожавший чужим воротам. Опасно пробили из неплохих позиций Бакаев и Хакшабанович, но Сафонов продолжал играть без единой помарки.

Но и действующий голкипер сборной Юрий Дюпин на 63-й минуте классно отразил мяч, когда Рамирес с близкого расстояния, казалось, наверняка выстрелил по воротам. А еще явно не везло Классону, дважды попадавшему в каркас казанской "рамки". В свою очередь, Сафонов в красивом прыжке вытащил из угла очередной мощный удар Хакшабановича из-за пределов штрафной.

В результате никому из соперников забить больше не удалось. Таким образом, "Рубин" терпит первое поражение в новом сезоне, а "Краснодар" провел, без сомнения, лучший матч в нынешнем первенстве.