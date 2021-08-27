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27.08.2021 18:48
Рубрика: Спорт

"Ростов" упустил победу в матче с "Уралом"

Текст: Максим Домчев
В матче шестого тура РПЛ "Урал" и "Ростов" сыграли вничью - 1:1.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Клуб из Екатеринбурга в нынешнем сезоне пока не радует болельщиков победами, набрав лишь одно очко в пяти предыдущих встречах. При этом команда сумела забить всего один мяч. Новому наставнику команды Игорю Шалимову предстоит поднимать команду из подвала турнирной таблицы. В "Ростове" тоже сменился наставник - вместо Валерия Карпина в команде работает Юрий Семин. И ростовчане также на старте сезона потеряли слишком много очков.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В первом тайме "Ростов" больше создавал опасных моментов, но отличиться никак не удавалось. Хотя в одном из моментов бригада арбитров не заметила нарушения в штрафной хозяев, а система VAR в этой встрече не использовалась по техническим причинам.

На 76-й минуте вышедший на замену Дмитрий Полоз все же смог размочить счет в матче. Но удержать преимущество не удалось - на 81-й минуте Артем Максименко помог "Уралу" уйти от поражения.

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