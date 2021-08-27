"Спартак" и "Локомотив" узнают соперников по Лиге Европы

В пятницу состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА, в которой примут участие два российских клуба - "Спартак" и "Локомотив".

Церемония жеребьевки пройдет в Стамбуле и начнется в13:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне в групповом этапе примут участие не 48 команд, а 32. Это изменение произошло в связи с запуском еще одного турнира - Лиги конференций.

Всего будет восемь групп по четыре клуба. 32 клуба разделены на четыре корзины.

"Локомотив" оказался во второй, "Спартак" - в третьей.

Первая корзина: "Лион", "Монако", "Наполи", "Лацио", "Байер", "Динамо" Загреб, "Олимпиакос", "Брага".

Вторая корзина: "Селтик", "Айнтрахт", "Црвена Звезда", "Лестер", "Рейнджерс", "Локомотив", "Генк" , ПСВ.

Третья корзина: "Марсель", "Лудогорец", "Вест Хэм", "Реал Сосьедад", "Бетис", "Фенербахче", "Спартак", "Спарта".

Четвертая корзина: "Рапид", "Галатасарай", "Легия", "Мидтьюлланн", "Ференцварош", "Антверпен", "Штурм", "Брондбю".