"Спартак" и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

В пятницу в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА, в которой своих соперников узнали московские "Спартак" и "Локомотив".

Серебряный призер прошлого чемпионата РПЛ "Спартак" сыграет в группе С. Вместе с ним за выход из группы поборются итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия". Соперники весьма и весьма непростые, "красно-белым" будет тяжело бороться за выход в плей-офф.

Не менее сложная группа досталась и "Локомотиву". В квартете Е российский клуб сыграет с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем".

По новому регламенту в 1/8 финала напрямую выходят только победители групп. Команды, ставшие вторыми, встретятся с занявшими третьи места в Лиге чемпионов в стыковых матчах.

Клубы, ставшие третьими в группе в Лиге Европы, получат право сыграть с командами, ставшими вторыми в аналогичном турнире в Лиге конференций, где также на кону будет путевка в 1/8 финала нового турнира.

Состав групп Лиги Европы

Группа А: "Лион" (Франция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Спарта" (Чехия), "Брондбю" (Дания)

Группа B: "Монако" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Реал Сосьедад" (Испания), "Штурм" (Австрия).

Группа С: "Наполи" (Италия), "Лестер" (Англия), "Спартак" (Россия), "Легия" (Польша).

Группа D: "Олимпиакос" (Греция), "Айнтрахт" (Германия), "Фенербахче" (Турция), "Антверпен" (Бельгия).

Группа E: "Лацио" (Италия), "Локомотив" (Россия), "Марсель" (Франция), "Галатасарай" (Турция).

Группа F: "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Лудогорец" (Болгария), "Мидтьюлланд" (Дания).

Группа G: "Байер" (Германия), "Селтик" (Шотландия), "Бетис" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия).

Группа H: "Динамо" Загреб (Хорватия), "Генк" (Бельгия), "Вест Хэм" (Англия), "Рапид" (Австрия).