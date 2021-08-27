Ушел из жизни легендарный хоккеист Владимир Шадрин

На 74-м году жизни умер прославленный нападающий сборной СССР по хоккею с шайбой, много лет карьеры отдавший столичному "Спартаку" двукратный олимпийский чемпион Владимир Шадрин.

Форвард в составе советской ледовой дружины выиграл "золото" зимних Игр в японском Саппоро-1972 и в австрийском Инсбруке-1976, пять раз становился чемпионом мира.

В цветах "Спартака" Владимир Шадрин выступал с 1965 по 1979 годы. В чемпионатах СССР он провел 445 матчей и забросил 213 шайб. В сборной на чемпионатах мира, Европы и зимних Олимпийских играх на его счету 71 матч, 45 шайб.

Звездным часом Шадрина стала Олимпиада-1976. В решающем матче наши уступали 0:2 Чехословакии, остались из-за удалений втроем, Владимир был в трудные минуты на льду. Не дали сопернику ни одного шанса. Далее именно гол Шадрина позволил сократить разницу, а затем на кураже взять верх (4:3).