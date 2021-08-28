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28.08.2021 18:43
Рубрика: Спорт

Битва футбольных кошельков

Текст: Николай Долгополов
"ПСЖ" вовсю борется за Килиана Мбаппе. Даже 180 миллионов евро, которые предлагает "Реал" за Килиана, не подавили желания владельцев парижского клуба удержать нападающего во чтобы то ни стало.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Президент клуба готов платить Мбаппе по 25 миллионов евро в год, лишь бы темнокожий талант остался в Париже. Это приблизительно столько же, сколько получает бразилец Неймар. Но здорово не дотягивает до 41 миллиона евро, полагающихся Месси.

Фото: AP Photo
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Возможно, именно это и ущемляет самолюбие Мбаппе. Теперь не он будет королем раздевалки. На поле аргентинец способен показать себя во всей красе, и Килиан, видимо, не уверен, что сумеет на поле дотянуть до уровня Лионеля.

Не вдохновило Мбаппе на новые спортивные подвиги в составе "ПСЖ" и высказывание спортивного директора клуба Леонардо Насименто де Араужо. "Мы хотим доказать ему, что он важный игрок в центре проекта, но не над проектом", - твердо напомнил Леонардо.

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