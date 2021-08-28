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28.08.2021 21:13
Рубрика: Спорт

Карпин не определился с капитаном сборной России

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что сборная Хорватии отказалась переносить матч против россиян на стадион "Динамо". Также он ответил на вопрос, когда будет назван капитан команды.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

1 сентября сборная России в Москве принимает команду Хорватии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Встреча состоится на стадионе "Лужники". Российская сторона пыталась перенести встречу на арену футбольного клуба "Динамо", но хорваты выступили против.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"Была попытка перенести матч на арену "Динамо", но хорваты отказались. Почему? Три тысячи в "Лужниках" и на "Динамо" - это большая разница. Воспринимаю это с сожалением. Сборной нужна поддержка. Для меня непонятная ситуация ", - сказал Карпин на пресс-конференции.

Карпин также рассказал о том, что пока не определился с капитаном команды. Ранее эти обязанности выполнял Артем Дзюба, не получивший вызов в команду.

"С капитаном еще не определились. Может, завтра решим. Будет ли голосование? Не решили", - сказал он.

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