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28.08.2021 18:57
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии

Текст: Максим Домчев
"Манчестер Сити" в третьем туре Английской премьер-лиги на домашней арене принимал лондонский "Арсенал". У наставника "канониров" Микела Артеты как-то не складываются отношения с Хосепом Гвардиолой. В шести предыдущих играх он потерпел пять поражений всего при одной победе.
Фото: Oli SCARFF / AFP Фото: Oli SCARFF / AFP
Фото: Oli SCARFF / AFP

Нынешний матч Артета наверняка будет видеть в ночных кошмарах. Уже к перерыву "Сити" уверенно вели - 3:0. Точными ударами отметились Илкай Гюндоган, Ферран Торрес и Габриэл Жезус. Впрочем, с 35-й минуты "Арсенал" играл вдесятером после удаления Гранита Джаки.

Фото: AP Photo
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По сути игра уже была сделана, но хозяева решили соперников не жалеть. После перерыва Родри и все тот же Торрес установили окончательный результат - 5:0.

"Арсенал" пока не имеет в своем активе ни набранных очков, ни забитых мячей и занимает последнее место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" пока лидирует с шестью очками.

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