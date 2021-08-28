"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" в третьем туре Английской премьер-лиги на домашней арене принимал лондонский "Арсенал". У наставника "канониров" Микела Артеты как-то не складываются отношения с Хосепом Гвардиолой. В шести предыдущих играх он потерпел пять поражений всего при одной победе.

Нынешний матч Артета наверняка будет видеть в ночных кошмарах. Уже к перерыву "Сити" уверенно вели - 3:0. Точными ударами отметились Илкай Гюндоган, Ферран Торрес и Габриэл Жезус. Впрочем, с 35-й минуты "Арсенал" играл вдесятером после удаления Гранита Джаки.

По сути игра уже была сделана, но хозяева решили соперников не жалеть. После перерыва Родри и все тот же Торрес установили окончательный результат - 5:0.

"Арсенал" пока не имеет в своем активе ни набранных очков, ни забитых мячей и занимает последнее место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" пока лидирует с шестью очками.