Пловец Граничка выиграл золото Паралимпийских игр с рекордом мира

Российский пловец Андрей Граничка стал Паралимпийским чемпионом в плавании на 100 метров брассом.

В субботу Граничка выиграл заплыв на100 м брассом, установив новый мировой рекорд.

Результат россиянина - 1 минута 25,13 секунды. Почти полторы секунды он выиграл у ставшего серебряным призером испанца Антони Понсе Бертрана. Бронза на счету спортсмена из Китая Ли Цзюньшэня.

Еще один представитель России Юрий Лучкин показал четвертый результат.

Золото Гранички стало 13-м в активе российских паралимпийцев в Токио.