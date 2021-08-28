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28.08.2021 13:47
Рубрика: Спорт

Пловец Граничка выиграл золото Паралимпийских игр с рекордом мира

Текст: Максим Домчев
Андрей Граничка. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Андрей Граничка. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Андрей Граничка. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Российский пловец Андрей Граничка стал Паралимпийским чемпионом в плавании на 100 метров брассом.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Пловец Жданов стал чемпионом Паралимпиады с мировым рекордом

В субботу Граничка выиграл заплыв на100 м брассом, установив новый мировой рекорд.

Результат россиянина - 1 минута 25,13 секунды. Почти полторы секунды он выиграл у ставшего серебряным призером испанца Антони Понсе Бертрана. Бронза на счету спортсмена из Китая Ли Цзюньшэня.

Еще один представитель России Юрий Лучкин показал четвертый результат.

Золото Гранички стало 13-м в активе российских паралимпийцев в Токио.

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