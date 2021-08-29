Борис Никоноров: Мы были уверены, что обыграем Японию в финале

Борис Никоноров: Есть одна история, ее не знает никто. Уверен, что ее забыл и отец, потому что она произошла 25 лет назад. Родом я из маленького поселка с населением две тысячи людей. Там, естественно, есть дом культуры. Однажды мы пришли туда с отцом на какой-то детский праздник. Мне было лет 6-7, но я помню этот день, как сейчас. Детишек спрашивали, кто о чем мечтает. Мальчик передо мной сказал, что мечтает о мягкой игрушке. Потом дали слово мне, а я не нашел ничего лучше, кроме как сказать, что тоже мечтаю о мягкой игрушке. Все засмеялись, и отец тоже. А потом чуть позже он сказал мне, что мечтать нужно о чем-то великом. Например, о том, чтобы стать чемпионом мира. Отец забыл эту историю, но теперь - я чемпион мира. Для тебя, папа.

Опишите свои эмоции после победы…

Борис Никоноров: Чувство выполненного долга. Цель всей моей спортивной карьеры достигнута. Домашний чемпионат мира выиграли. Ничего лучше в пляжном футболе быть не может. Можно выиграть чемпионат мира где-то, но дома - это выходит за рамки всего.

Была уверенность, что обыграете в финале Японию?

Борис Никоноров: Могу сказать по себе, еще вчера после победы в полуфинале над Швейцарией я был уверен, что мы легко выиграем в финале. Без разницы, Японию или Сенегал. Сенегал на этом чемпионате мира показывал достаточно некомандный футбол. Такую команду достаточно просто обыграть, если действовать правильно тактически. И японцы в полуфинале это показали.

У вас было столько матчей на пределе. Где черпали новые эмоции?

Борис Никоноров: Вот это (показывает золотую медаль), всегда толкало меня вперед. Знаете, я пришел в сборную четыре года назад и сразу поехал на Суперфинал Евролиги, а оттуда на отбор на чемпионат мира-2017. И впервые за десять лет сборная не отобралась на чемпионат мира. Я только попал в команду, о которой мечтал, и тут такое. Прекрасно помню те эмоции: больше не хочется их испытывать. Но неудача всегда дает больше, чем победа. Это был отличный урок, который я усвоил. Мы отобрались на ЧМ-2019, но там снова была неудача, потому что бронза - для меня не результат. Было очень много бессонных ночей: я вспоминал катастрофический полуфинал. Я в нем почти не играл, и от этого разочарование было еще больше. Но надежда в себя, вера в свою цель давали мне сил и эмоций двигаться дальше. На этот чемпионат мира я поставил все.