Борис Никоноров: Мы были уверены, что обыграем Японию в финале

Новости

Лионель Месси дебютировал в составе "ПСЖ" 23:18
Российские ученые разработали беспилотник для поиска нефти 22:58
Дюков: ЧМ-2021 был безопасным турниром с точки зрения ковида 22:41
Инфантино: В Москве прошел лучший в истории ЧМ по пляжному футболу 22:28
Названы пять овощей, которые могут навредить здоровью 22:16
Умер актер из "Секретных материалов" Эд Аснер 22:05
Умер пионер даба и соратник Боба Марли Ли "Скрэтч" Перри 21:52
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства 20:56
Почти 112 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 20:52
Солист Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери 20:15
В начале сентября в нескольких регионах РФ может пойти снег 20:08
Прокуратура начала проверку после стрельбы в Новосибирске 20:04
Гонка на Гран-при Бельгии не возобновится 20:03
Сборная Швейцарии по пляжному футболу завоевала бронзу чемпионата мира 19:49
Скончался почетный президент МОК Жак Рогге 19:36
В Гидрометцентре рассказали, когда завершится бархатный сезон на юге РФ 19:26
Россияне стали чаще арендовать для отдыха загородную недвижимость 18:50
На Ставрополье пять человек погибли в массовом ДТП с грузовиком 18:48
Умер актер Алексей Лагутин - Чебур из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" 18:31
Пьяный житель Новосибирска открыл стрельбу из окна многоэтажки 18:16
Якутский фильм "Нуучча" взял приз в Карловых Варах 18:12
Видео: завершены съемки третьего сезона "Академии "Амбрелла" 17:58
Синоптик предупредил жителей Центральной России о резком похолодании 17:44
Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным 17:36
Собянин: Велопрокат будет работать как минимум до ноября 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
29.08.2021 23:06
Рубрика: Спорт

Борис Никоноров: Мы были уверены, что обыграем Японию в финале

Текст: Илья Соболев
Один из лидеров сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал, где черпал вдохновение на пути к победе на домашнем чемпионате мира. В финале наша команда обыграла Японию - 5:2.

Борис Никоноров: Есть одна история, ее не знает никто. Уверен, что ее забыл и отец, потому что она произошла 25 лет назад. Родом я из маленького поселка с населением две тысячи людей. Там, естественно, есть дом культуры. Однажды мы пришли туда с отцом на какой-то детский праздник. Мне было лет 6-7, но я помню этот день, как сейчас. Детишек спрашивали, кто о чем мечтает. Мальчик передо мной сказал, что мечтает о мягкой игрушке. Потом дали слово мне, а я не нашел ничего лучше, кроме как сказать, что тоже мечтаю о мягкой игрушке. Все засмеялись, и отец тоже. А потом чуть позже он сказал мне, что мечтать нужно о чем-то великом. Например, о том, чтобы стать чемпионом мира. Отец забыл эту историю, но теперь - я чемпион мира. Для тебя, папа.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Инфантино: В Москве прошел лучший в истории ЧМ по пляжному футболу

Опишите свои эмоции после победы…

Борис Никоноров: Чувство выполненного долга. Цель всей моей спортивной карьеры достигнута. Домашний чемпионат мира выиграли. Ничего лучше в пляжном футболе быть не может. Можно выиграть чемпионат мира где-то, но дома - это выходит за рамки всего.

Была уверенность, что обыграете в финале Японию?

Борис Никоноров: Могу сказать по себе, еще вчера после победы в полуфинале над Швейцарией я был уверен, что мы легко выиграем в финале. Без разницы, Японию или Сенегал. Сенегал на этом чемпионате мира показывал достаточно некомандный футбол. Такую команду достаточно просто обыграть, если действовать правильно тактически. И японцы в полуфинале это показали.

У вас было столько матчей на пределе. Где черпали новые эмоции?

Борис Никоноров: Вот это (показывает золотую медаль), всегда толкало меня вперед. Знаете, я пришел в сборную четыре года назад и сразу поехал на Суперфинал Евролиги, а оттуда на отбор на чемпионат мира-2017. И впервые за десять лет сборная не отобралась на чемпионат мира. Я только попал в команду, о которой мечтал, и тут такое. Прекрасно помню те эмоции: больше не хочется их испытывать. Но неудача всегда дает больше, чем победа. Это был отличный урок, который я усвоил. Мы отобрались на ЧМ-2019, но там снова была неудача, потому что бронза - для меня не результат. Было очень много бессонных ночей: я вспоминал катастрофический полуфинал. Я в нем почти не играл, и от этого разочарование было еще больше. Но надежда в себя, вера в свою цель давали мне сил и эмоций двигаться дальше. На этот чемпионат мира я поставил все.

Спорт Футбол Пляжный футбол