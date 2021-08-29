Бывший врач сборной России ответил на претензии Карпина

Экс-врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов отреагировал на слова нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина о причинах прекращения сотрудничества.

Ранее Карпин заявил, что Безуглов, а также другие врачи Михаил Бутковский и Эдуард Цгоев ушли со своих должностей, поскольку отказались предоставлять медицинскую информацию по кандидатам в сборную.

"Люди захотели и ушли. Они не сработались с Луисом (Луис Мартинес - новый тренер сборной по физподготовке). Это я запросил информацию через Луиса. Если у доктора нет истории болезни пациента, то о чем вообще речь? Люди захотели уйти - о"кей. Я бы хотел, чтобы они остались", - отметил Карпин.

По словам Безуглова, такой проблемы не было.

"Вся информация всегда вовремя предоставлялась в полном объеме", - ответил Эдуард на соответствующий вопрос в прямом эфире в своем Instagram.