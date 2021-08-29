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29.08.2021 22:41
Рубрика: Спорт

Дюков: ЧМ-2021 был безопасным турниром с точки зрения ковида

Текст: Илья Соболев

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков оценил проведение в Москве чемпионата мира по пляжному футболу.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Мы стремимся, чтобы у нас были успехи во всех разновидностях футбола. Будем над этим работать. Сегодняшний успех - результат невероятной работы тренерского штаба, но и сами ребята - молодцы. Проявили себя. Команда очень хорошо подготовилась функционально и тактически, ну бойцовские качества показала, одержав несколько волевых побед.

Я считаю, что чемпионат мира получился, благодаря, в том числе, праздничной атмосфере на трибунах. Да, был фактор давления на нашу сборную, потому что они понимали, что несут ответственность за результат, но вот эта поддержка помогла российской команде добиться победы.

Этот чемпионат мира был проведен с соблюдением всех мер безопасности. Ряд игроков из других сборных приехали инфицированными, а здесь не было зафиксировано ни одного случая. Все меры безопасности соблюдались. Это был безопасный турнир с точки зрения проведения в условиях ковида. Думаю, следующий шаг - увеличение посещаемости и на матчах Российской премьер-лиги. По крайней мере, на матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией будет больше болельщиков"

Мы довольны не только победой, но что важно, мы провели турнир на высоком организационном уровне, как и все предыдущие спортивные соревнования, которые принимали. Это будет очередным подтверждением того, что России можно доверять проведение спортивных и футбольных турниров. Атмосфера праздника, в свою очередь, должна поспособствовать развитию пляжного футбола", - сказал Александр Дюков.

Напомним, золото ЧМ-2021 завоевала сборная России, обыграв в финале команду Японии - 5:2.

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