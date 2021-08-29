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29.08.2021 20:03
Рубрика: Спорт

Гонка на Гран-при Бельгии не возобновится

Текст: Артур Нанян

Организаторы решили не возобновлять гонку на Гран-при Бельгии из-за погодных условий. Результат будет зачтен по нынешнему положению, победителем объявлен пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен (Нидерланды).

Гонщики проехали только четыре круга за машиной безопасности. Второе место занял британец Джордж Расселл ("Уильямс"), а тройку лидеров замкнул соотечественник Расселла знаменитый Льюис Хэмилтон ("Мерседес").

Ранее появилась информация, что гонка, перенесенная на более чем три часа из-за сильного дождя, все же состоится сегодня. Однако организаторы решили иначе.

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