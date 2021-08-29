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29.08.2021 23:18
Рубрика: Спорт

Лионель Месси дебютировал в составе "ПСЖ"

Текст: Артур Нанян

Аргентинец Лионель Месси впервые вышел на поле в составе "Пари Сен-Жермена". Это произошло в матче четвертого тура чемпионата Франции на выезде против "Реймса".

Фото: REUTERS
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Месси появился на поле на 66-й минуте вместо бразильца Неймара. К моменту выхода Лионеля на поле счет был 2:0 в пользу гостей: дубль оформил Килиан Мбаппе, который на днях может перейти в мадридский "Реал".

Напомним, что этим летом Месси ушел из "Барселоны" в качестве свободного агента. С "ПСЖ" аргентинец подписал двухлетний контракт с опцией продления соглашения еще на один год.

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