Лионель Месси дебютировал в составе "ПСЖ"

Аргентинец Лионель Месси впервые вышел на поле в составе "Пари Сен-Жермена". Это произошло в матче четвертого тура чемпионата Франции на выезде против "Реймса".

Месси появился на поле на 66-й минуте вместо бразильца Неймара. К моменту выхода Лионеля на поле счет был 2:0 в пользу гостей: дубль оформил Килиан Мбаппе, который на днях может перейти в мадридский "Реал".

Напомним, что этим летом Месси ушел из "Барселоны" в качестве свободного агента. С "ПСЖ" аргентинец подписал двухлетний контракт с опцией продления соглашения еще на один год.