Месси и Мбаппе попали в заявку на матч с "Реймсом"

"Пари Сен-Жермен" огласил заявку на выездной матч четвертого тура чемпионата Франции против "Реймса".

Главные новости - в список попали новичок команды Лионель Месси, который может дебютировать сегодня за парижан, и Килиан Мбаппе. Не исключено, что встреча с "Реймсом" станет последней для Мбаппе в составе "ПСЖ". До закрытия летнего трансферного окна (31 августа) Килиан намерен перейти в мадридский "Реал".

Чем закончится сага с возможным уходом Мбаппе - пока совершенно неясно. По последним данным, француз расстроен тем, что парижане не отпускают его в "Реал". По мнению игрока, "ПСЖ" обещал продать его, если получит предложение в размере 180 миллионов евро. Ранее испанцы выразили готовность заплатить за Килиана 170+10 миллионов, но, как сообщалось, "ПСЖ" отклонил такой вариант.