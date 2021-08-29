Пловец Черняев завоевал золото Паралимпийских игр

Пловец Дмитрий Черняев завоевал 15-ю золотую медаль для сборной России на проходящих в Токио Паралимпийских играх.

В воскресенье он стал сильнейшим в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SB4. Черняев победил с результатом 1 минута 31,96 секунды. Это новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал Даниэлу де Фарии Диасу из Бразилии и был установлен еще в 2012 году.

Серебряную медаль завоевал представитель Колумбии Мойзес Фуэнтес Гарсия, уступивший победителю 3,90 секунды. Бронза у грека Антониоса Цапатакиса.

Золотая награда Черняева стала 15-й для российских спортсменов в Токио.