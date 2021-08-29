Россиянка Муратова завоевала бронзу Паралимпиады в пауэрлифтинге

Вера Муратова стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио в пауэрлифтинге в весовой категории до 79 кг.

Результат россиянки составил 132 кг, а победила Босе Омолайо (141 кг) из Нигерии. Второе место досталось украинке Наталье Олейник (133 кг).

Отметим, что спортсменки выступают в классе PWL - к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Муратова является мастером спорта России международного класса, она дважды становилась бронзовым призером первенств планеты (2014, 2019). Также ей принадлежит мировой рекорд, установленный в этом году (143 кг).