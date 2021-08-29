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Рубрика: Спорт

Сборная России по пляжному футболу впервые с 2013 года вышла в финал ЧМ

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(8547)
В воскресенье сборная России по пляжному футболу может стать чемпионом мира. Финальный матч на арене в московских "Лужниках", в котором наши встречаются с Японией, завершится уже поздно вечером. А днем ранее россияне в сумасшедшей по накалу и сюжету встрече одолели Швейцарию. Основное и дополнительное время победителя не выявили - 5:5. В серии пенальти нервы хозяев поля оказались крепче - 5:4.
Забив два мяча, Борис Никоноров (слева) стал одним из главных героев матча со Швейцарией. Фото: РИА Новости

"Вы привыкайте, это нормально, запасайтесь валидолом", - говорил капитан нашей сборной Антон Шкарин еще перед матчем с японцами на групповом этапе, в котором решалось, выйдут ли россияне в плей-офф. Тогда прибегать к седативным препаратам не потребовалось: наши очень уверенно разнесли соперника 7:1. Зато начиная с четвертьфинала припасенный валидол пришелся очень кстати.

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После четвертьфинала с Испанией, в котором подопечные Михаила Лихачева героически обороняли победный счет, играя в меньшинстве, казалось, большей нервотрепки быть не может. Но полуфинал со швейцарцами по накалу страстей легко матч с испанцами переплюнул.

Просто краткий пересказ кульминационных событий. Во втором периоде при счете 4:3 в пользу соперника наши получают право на штрафной из почти убойной позиции и шанс поиграть в большинстве две минуты. То есть россиянам - все карты в руки. Но вместо того, чтобы сравнивать счет, наши фолят сами, да так, что судья удаляет Кирилла Романова и назначает пенальти в ворота россиян, который уверенно реализует Гленн Ходлл - 5:3.

Разница в два мяча в пляжном футболе - не катастрофическая, но по той игре, что шла в "Лужниках", было стойкое ощущение: нашим парням потребуется подвиг, чтобы спастись. И они этот подвиг совершили. Причем пятый мяч Шкарин забил, когда до конца основного времени оставалось всего-то 15 секунд.

- Когда мы проигрывали 4:5, за секунды до конца матча, на скамейке просто слезы были на глазах. Когда Антон забил, это было просто неописуемое чувство, - рассказал об эмоциях своих и партнеров по команде Андрей Котенев.

Еще на групповом этапе капитан сборной России Антон Шкарин советовал болельщикам запасаться валидолом. В плей-офф он пришелся очень кстати

А дальше - дополнительные три минуты и серия пенальти, на которую вышел третий вратарь сборной Денис Пархоменко, не сыгравший до этого на турнире ни минуты. Его сейв и принес россиянам победу.

Когда Юрий Крашенинников забил решающий пенальти, нужно было видеть эмоции россиян. Главный тренер сборной Михаил Лихачев просто выбежал на поле и распластался на песке.

- Самые эмоциональные моменты - когда футболисты играют, - сказал специалист на послематчевой пресс-конференции. - Это был уже выплеск радости. Наверное, гол Антона Шкарина надолго останется в моей памяти. Думаю, что и все, кто смотрел сегодня игру, получили истинное удовольствие от футбола, от интриги, от того как всё развивалось. Ну на чемпионате мира по-другому не бывает. Ребята - молодцы, показали свои лучшие качества. Учитывая наши кадровые потери, мы сыграли сегодня, наверное, матч своей жизни.

Фото: twitter@FIFAcom
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О кадровых проблемах российской сборной нужно сказать отдельно. Из-за красных карточек и перебора желтых против швейцарцев не сыграли сразу три ключевых игрока нашей команды: Алексей Макаров, Артур Папоротный и Федор Земсков. То, что россиянам удалось справиться и без них, - плюс один к и без того героической победе. А на парней, пропускавших матч, смотреть было больно: камеры то и дело ловили эмоции Папоротного, буквально метавшегося по ВИП-ложе. В финале все трое играли.

Несправедливо было бы ничего не сказать про соперника сборной России по финалу. В группе наши не оставили от "самураев" камня на камне - 7:1, но в плей-офф японцы перезагрузились, убрав с пути Таити (5:4) и Сенегал (5:2). В финале хозяев турнира ждал очень сильный соперник.

Ну а мы добавим, что вне зависимости от исхода матча выступление россиян стоит признать успешным, ведь это был первый наш финал с 2013 года.

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