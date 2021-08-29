Сборная России завоевала 12 медалей в пятый день Паралимпиады

В пятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио российская сборная взяла 12 медалей, две из которых - высшей пробы.

Героем дня стал легкоатлет Денис Гнездилов, победивший в соревнованиях в толкании ядра среди спортсменов не более 130 см, установив новый мировой рекорд.

В финале Гнездилов в первой попытке показал результат 11,02 метра и превзошел на один сантиметр предыдущий рекорд, принадлежавший португальцу Мигелю Монтейро. В решающей попытке Гарра Тнайаш из Ирака толкнул ядро на 11,15 метра, но Денис толкнул его на 11,16 метра, вновь обновив мировой рекорд. Тнайаш стал серебряным призером, а тройку лидеров замкнул Монтейро (10,76 метра).

Что касается второго золота, то его для нашей команды добыл пловец Денис Черняев, выигравший соревнования на дистанции 100 метров брассом с мировым рекордом.

Серебряные медали взяли Денис Тарасов и Анна Крившина (на дистанции 50 метров вольным стилем), бронзовые - Вера Муратова (в пауэрлифтинге), дзюдоист Анатолий Шевченко (в весовой категории до 100 кг), пловчиха Юлия Шишова (на дистанции 50 метров на спине), пловец Владимир Даниленко (на дистанции 200 метров вольным стилем), сборная России в стрельбе из лука среди смешанных команд, легкоатлеты Виталий Гриценко (в забеге на 400 м) и Роман Тарасов (в забеге на 100 м), легкоатлетка Анна Сапожникова (в прыжках в длину).

В общем зачете Россия идет на четвертом месте, уступая США, Великобритании и Китаю. В активе нашей команды 52 медали - 15 золотых, девять серебряных и 28 бронзовых.