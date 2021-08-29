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29.08.2021 14:51
Рубрика: В мире

Шахматный фестиваль "Кубок Посла России" состоялся в Болгарии

Текст: Александр Гацак (София)
В Российском Культурном центре в Софии состоялось открытие шахматного фестиваля "Кубок Посла России". Мероприятие, прошедшее под эгидой дипмиссии РФ, было приурочено к 110-летию со дня рождения патриарха советской шахматной школы, чемпиона мира Михаила Ботвинника.
Фото: Александр Гацак / РГ Фото: Александр Гацак / РГ
Фото: Александр Гацак / РГ

В рамках фестиваля были проведены турниры среди любителей настольной игры. Их участниками стали граждане России, Болгарии, Турции, Украины, Сирии, Египта, Грузии, Молдовы, Греции и Австрии. Желающие также посетили лекцию по шахматам и выставку, посвященную жизненному пути Ботвинника.

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"Организация подобного турнира напрашивалась давно, с учетом по-настоящему великих шахматных традиций, существующих как в России, так и в Болгарии. Достаточно сказать, что у обеих стран есть чемпионы мира по шахматам среди мужчин и женщин - достижение, которым могут похвастаться всего несколько государств, - заявила в своем обращении к присутствующим посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова. - Такой неподдельный интерес к нынешнему мероприятию вселяет уверенность, что мы сделаем наш праздник ежегодным".

В церемонии открытия приняла участие болгарская чемпионка мира по шахматам Антоанета Стефанова. По видеосвязи с приветственным словом также выступили российские гроссмейстеры Анатолий Карпов и Александра Костенюк.

"Я надеюсь, что этот турнир станет доброй традицией, и Русский дом в Софии будет приветствовать шахматистов в Болгарии не один раз", - подчеркнул многократный чемпион мира, депутат Госдумы Карпов.

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