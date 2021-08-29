В понедельник в США начнется US Open

В понедельник в Нью-Йорке пройдут первые матчи основной сетки последнего турнира серии "Большого шлема" в 2021 году - Открытого чемпионата США.

Основные надежды российских болельщиков связаны с Даниилом Медведевым. Вторая ракетка мира ранее дважды добивался весьма неплохих результатов в Штатах: в 2019 году он вышел в финал, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а год назад уступил в полуфинале австрийцу Доминику Тиму.

К US Open Медведев подходит в хорошей форме. В середине августа он завоевал титул в Торонто, после чего дошел до полуфинала в Цинциннати, где его остановил еще один россиянин - Андрей Рублев.

Что касается соперников по первому кругу, то Рублев встретится в понедельник с Иво Карловичем (Хорватия). Также завтра свой матч проведет Евгений Донской - против канадца Феликса Оже-Альяссима. Во вторник Медведев поборется за выход в следующую стадию с Ришаром Гаске (Франция), Карен Хачанов - с Ллойдом Харрисом (ЮАР), Аслан Карацев - с испанцем Хауме Мунаром.

Если говорить о женской сетке, то в понедельник Екатерина Александрова сыграет с Сарой Эррани (Италия), Дарья Касаткина - с Цветаной Пиронковой (Болгария), Анна Блинкова - с Валентини Грамматикопулу (Греция).