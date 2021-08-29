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29.08.2021 13:40
Рубрика: Спорт

Волшебное трио - Месси, Неймар и Мбаппе - может выйти на поле уже сегодня

Текст: Николай Долгополов
Сегодня "ПСЖ" проводит гостевой матч в Реймсе. И, как пишут "Фигаро" и Агентство Франс Пресс, в воскресенье в 20.45 на поле стадиона "Огюста Делоне" впервые может появиться вместе волшебное трио нападающих - Месси, Неймар и Мбаппе.
Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP, AP Photo/Christophe Ena, Reuters Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP, AP Photo/Christophe Ena, Reuters
Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP, AP Photo/Christophe Ena, Reuters

На фоне настоящего футбольного события меркнут все слухи о переходе Мбаппе в мадридский "Реал", и уже не так слышна вся мыльная опера, поднятая по поводу совместимости трех великих. Для Лионеля Месси это большой дебют. Для Неймара - возвращение во французский футбол после проигрыша сборной Бразилии в финале Кубка Америки аргентинцам во главе все с тем же Месси.

Фото: David Ramos/Getty Images
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Для Мбаппе, столь желанного "Реалом", что подтверждают "галактические" 180 миллионов евро, предлагаемые Мадридом за его трансфер, лишний шанс показать себя во всей красе. На дневной тренировке, только что закончившейся, первым на поле, задолго до остальных появился, конечно, Килиан. Надо ли говорить, что прессы на тренировочном занятии парижане в Реймсе собралось не меньше, чем на самых важных матчах чемпионата Франции.

Тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино повторил перед игрой уже заученное прессой и болельщиками заклинание: "Мбаппе не продается".

Интересно, что болельщики со стажем начали сравнивать Месси с великим Раймондом Копа, игравшим в 1950-х. Товарищи Месси по "ПСЖ" тоже начали, как пишут французские СМИ, "пускать слюни".

"Очень хочется играть с" Месси, - восклицает полузащитник парижского клуба и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум. - Великолепное ощущение выходить на поле с футболистом такого класса. Я еще больше радуюсь, когда вижу, какой он человек. Очень скромный, на поле помогает команде и старается помочь вам, как игроку. Месси позволяет всем играть на своем лучшем уровне".

Да это же прямо гимн Лионелю Месси!

Громко подпевает ему и тренер Маурисио Почеттино: "Я увидел очень мотивированного Лео и обнаружил большого профессионала, потрясающего игрока, который очень хорошо подходит для клуба и его товарищей по команде. А мы - команда, которая любит доминировать, владеть мячом, и Месси знает эту игру".

Как же будет интересно, если сегодня вечером скромный "Реймс" не даст проявить волшебному трио всех его бомбардирских качеств.

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