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29.08.2021 17:31
Рубрика: Спорт

Женская сборная России по голболу пробилась в четвертьфинал Паралимпиады

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(8547)
После пяти дней соревнований Паралимпиады в японском Токио в активе сборной России было 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых наград.
В голболе все построено на ловкости и хорошей ориентации на слух. Фото: Gettyimages В голболе все построено на ловкости и хорошей ориентации на слух. Фото: Gettyimages
В голболе все построено на ловкости и хорошей ориентации на слух. Фото: Gettyimages

Большинство медалей высшего достоинства завоевано в плавании, легкой атлетике, есть победы в велоспорте, фехтовании, настольном теннисе.

Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Легкоатлет Гнездилов выиграл золото Паралимпийских игр с мировым рекордом

У представителей индивидуальных видов спорта хватает одного, максимум нескольких стартов для того, чтобы непосредственно на Паралимпиаде подняться на пьедестал. А самый долгий путь к успеху приготовлен тем, кто выступает в игровых командных видах - матчи предварительного этапа и затем плей-офф.

В воскресенье мужская сборная России по волейболу сидя победила Боснию - 3:0, а до этого одолела Японию (3:0). Правила в этой дисциплине практически те же, что и в классическом волейболе, но есть отличия. Спортсмены сидят, не имеют права вставать, зато игрокам передней линии разрешено блокировать подачи соперника.

Наша женская команда по голболу завершила игры в группе, пробилась в четвертьфинал, который состоится 1 сентября. В голбол играют 3х3 (есть запасные) два периода по 12 минут, ворота длиной на всю лицевую линию (9 м), высота - 1,3 м. Разная степень нарушения зрения атлетов нивелируется светонепроницаемыми очками. В мяч для ориентации по слуху вделан колокольчик. Техника исполнения атакующих бросков примерно похожа на манеру мастеров боулинга. В защите стараются играть лежа, пытаясь перекрывать телами всю лицевую линию.

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