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30.08.2021 00:00
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" обыграл "Реймс" в первом матче Месси за парижан

Текст: Артур Нанян
Аргентинец Лионель Месси дебютировал в составе нового клуба - "Пари Сен-Жермен". В первом матче Месси парижане победили на выезде "Реймс" (2:0) в рамках четвертого тура чемпионата Франции.

Перед этой встречей главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино подчеркнул, что Месси получит "кое-какое игровое время". С момента нашумевшего перехода в новый клуб аргентинец набирал форму, поскольку до того он находился в длительном отпуске после Кубка Америки.

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В итоге Лионель появился на поле практически сразу после второго гола Килиана Мбаппе - на 66-й минуте. Что символично, Месси заменил Неймара, с которым они вместе выступали когда-то за "Барселону". За отведенное ему время аргентинец запомнился несколькими острыми передачами, но набрать первые результативные баллы в стане парижан он так и не сумел.

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