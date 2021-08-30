"ПСЖ" обыграл "Реймс" в первом матче Месси за парижан

Перед этой встречей главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино подчеркнул, что Месси получит "кое-какое игровое время". С момента нашумевшего перехода в новый клуб аргентинец набирал форму, поскольку до того он находился в длительном отпуске после Кубка Америки.

В итоге Лионель появился на поле практически сразу после второго гола Килиана Мбаппе - на 66-й минуте. Что символично, Месси заменил Неймара, с которым они вместе выступали когда-то за "Барселону". За отведенное ему время аргентинец запомнился несколькими острыми передачами, но набрать первые результативные баллы в стане парижан он так и не сумел.