Россиянин Антон Прохоров стал победителем забега на 100 м на Паралимпиаде

Антон Прохоров стал победителем забега на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Соревнования проходили в классификации Т63.
Россиянин пробежал дистанцию за 12,04 секунды и установил новый мировой рекорд. Вторым финишировал Винисиус Гонсалвес Родригес из Бразилии (12,05), третьим - немец Леон Шефер (12,22).
Прохоров принес в копилку сборной России 18-е золото Паралимпиады.
Ранее финальный забег на 100 метров в классе T35 выиграл россиянин Дмитрий Сафронов. Он показал результат 11,39 секунды, что стало новым мировым рекордом.