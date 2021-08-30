Российские спортсмены завоевали 9 медалей в шестой день Паралимпийских игр

Победителями Игр в понедельник стали пловец Богдан Мозговой на дистанции 100 метров, Дмитрий Сафронов и Антон Прохоров в беге на 100 метров, а также Евгений Торсунов в прыжках в длину.

Серебряные медали завоевали Маляк Алиева и Виктория Сафонова в настольном теннисе.

Четвертую медаль в Токио, на этот раз бронзовую, завоевал пловец Роман Жданов. Также третьими стали легкоатлет Артем Калашян и Юлия Шишова (плавание).

Всего на счету российских паралимпийцев 61 медаль: 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая. Они занимают третье место в общекомандном зачете.

На первой строчке Китай (54-35-30), вторыми идут британцы (26-20-22).