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30.08.2021 16:44
Рубрика: Спорт

Российские спортсмены завоевали 9 медалей в шестой день Паралимпийских игр

Текст: Максим Домчев
Сборная России завоевала девять медалей в шестой день Паралимпиады в Токио, в том числе четыре золотые.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Победителями Игр в понедельник стали пловец Богдан Мозговой на дистанции 100 метров, Дмитрий Сафронов и Антон Прохоров в беге на 100 метров, а также Евгений Торсунов в прыжках в длину.

Фото: Gettyimages
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Серебряные медали завоевали Маляк Алиева и Виктория Сафонова в настольном теннисе.

Четвертую медаль в Токио, на этот раз бронзовую, завоевал пловец Роман Жданов. Также третьими стали легкоатлет Артем Калашян и Юлия Шишова (плавание).

Всего на счету российских паралимпийцев 61 медаль: 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая. Они занимают третье место в общекомандном зачете.

На первой строчке Китай (54-35-30), вторыми идут британцы (26-20-22).

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