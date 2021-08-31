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31.08.2021 21:11
Рубрика: Спорт

Андрей Кириленко: Выход на ЧМ-2023 уже будет успехом для нашей мужской сборной

Текст: Илья Трисвятский
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал результаты жеребьевки отборочного цикла чемпионата мира-2023 среди мужских команд. Он считает, что с учетом омоложения национальной дружины уже сам факт выхода на мировой форум станет успехом для наших баскетболистов.

Напомним, на первом этапе соперниками России в группе будут Италия, Исландия и Нидерланды. Здесь по итогам двухкругового турнира по системе с разъездами (матчи дома и в гостях) нужно занять место не ниже третьего. При этом надо обязательно учитывать, что результаты всех игр пойдут в зачет и на следующую стадию. То есть любая осечка опасна последствиями.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Во втором раунде придется играть с командами, занявшими первые три места в "скрестной" группе, где выступят Испания, Грузия, Северная Македония и Украина. И здесь в итоге для попадания на ЧМ-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах, нужно занимать в шестерке первое, второе или третье место. Те, кто окажется в нижней половине таблицы, на чемпионат мира не поедут.

- Я прекрасно понимаю, что мужскую сборную России ждут сложные, но вместе с тем интересные времена. В любом случае будет очень сложно. И попадание на чемпионат однозначно станет успехом для нашей новой команды, - приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

Также Кириленко вкратце разобрал как ближайших соперников, так и потенциальных оппонентов на втором этапе:

- Сейчас Италия - одна из сильнейших сборных континента, недавно участвовала в Олимпиаде, где заняла пятое место. Причем в предолимпийском отборе обыграла в гостях сербов, не пустив их в Токио. Так что итальянцы - очень серьезный соперник. С Исландией мы встречались в рамках подготовки к предыдущему мировому первенству. Это очень неплохая, атакующая команда. Матчи Нидерландов не видел давно. Хотя голландцы традиционно неуступчивый, жесткий соперник. В последние время они заметно прогрессировали. Конечно, во второй этап сборная России должна пробиться. Далее: испанцев представлять не надо - это вторая по силе сборная мира. Украина - "темная лошадка", достаточно молодая команда. В этой стране умеют играть в баскетбол. Грузия лично мне импонирует, сражается всегда с огромной отдачей и страстью. Северная Македония - представитель балканского баскетбола, ребята хороши на площадке, им есть что доказывать.

Фото: Международная федерация баскетбола
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К словам Кириленко добавим, что нынешние проблемы сборной России связаны как с омоложением состава, так и с совпадением календарных "окон" мировой квалификации с календарем Евролиги. Это не только наша трудность, страдают и другие команды, но у России слишком много ведущих игроков выступают в клубах главного континентального турнира, организаторы которого никак не договорятся с ФИБА.

Плюс приходится сталкиваться с тем, что по разным причинам объективного и субъективного характера не все горят желанием помочь национальной дружине. Отсюда и удивительные ситуации. Например, на ЧМ-2019 в Китае в составе российской сборной выступали баскетболисты из клубов второго по силе дивизиона чемпионата страны (на тот момент) - Андрей Сопин и Григорий Мотовилов, позднее перешедший на уровень выше в "Локомотив-Кубань". А этим летом в квалификации к Олимпиаде за команду самоотверженно и довольно мастеровито сражался представитель ЦСКА-2, доселе мало кому известный Антон Карданахишвили.

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