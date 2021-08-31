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31.08.2021 18:12
Рубрика: Спорт

Черчесов не ведет переговоры со "Спартаком"

Текст: Максим Домчев
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг факт ведения переговоров с московским "Спартаком".
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Во вторник появилась информация о том, что московский "Спартак" ведет переговоры с бывшим наставником сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Позже в столичном клубе эту информацию назвали фейком.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Прокомментировал ситуацию и сам Черчесов, находящийся с семьей на отдыхе в Австрии.

"Что касается разговоров о моих "контактах" со "Спартаком", то об этом уже четко высказался Леонид Арнольдович Федун. Да, все время после моего ухода из "Спартака" мы находимся на связи, но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более, она там есть и без того", - цитирует слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

В настоящее время клуб возглавляет португальский специалист Руй Витория, под руководством которого красно-белые не смогли пробиться в Лигу чемпионов, а также потерпели три поражения в шести турах РПЛ.

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