ЦСКА объявил о переходе Влашича в "Вест Хэм"

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич официально перешел из московского ЦСКА в лондонский "Вест Хэм". Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Контракт игрока сборной Хорватии с новым клубом заключен на пять лет. Сумма сделки по 23-летнему Влашичу не называется, но, по данным СМИ, она составит 30 миллионов евро плюс бонусы.
Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году. На счету хорвата провел 108 матчей, в которых забил 33 мяча.
Игрок находится в расположении сборной Хорватии и готовится к ближайшему матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды России, который пройдет 1 сентября в Москве.
✍ Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич продолжит свою карьеру в @WestHam. Спасибо, Никола, и успехов!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2021
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