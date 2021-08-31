ЦСКА объявил о переходе Влашича в "Вест Хэм"

Контракт игрока сборной Хорватии с новым клубом заключен на пять лет. Сумма сделки по 23-летнему Влашичу не называется, но, по данным СМИ, она составит 30 миллионов евро плюс бонусы.

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году. На счету хорвата провел 108 матчей, в которых забил 33 мяча.

Игрок находится в расположении сборной Хорватии и готовится к ближайшему матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды России, который пройдет 1 сентября в Москве.