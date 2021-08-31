Джикия рассказал, кто будет капитаном сборной России

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал о том, кто будет капитаном национальной команды.

В среду сборная России проведет четвертый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В Москве команда Валерия Карпина принимает сборную Хорватии, которая пока лидирует в группе.

Накануне матча защитник сборной России Георгия Джикия рассказал о том, кто будет капитаном команды в предстоящих поединках.

"Пришло время закрыть вопрос капитанства. Вчера было небольшое собрание, где мы все вместе со сборной сидели и обсуждали вопрос капитана. Пришли к общему мнению, что на сегодняшний день у нас не будет одного капитана, а их будет несколько", - приводит слова Джикии "Чемпионат".

Он добавил, что на три предстоящих матча с капитанской повязкой команду будут выводить на поле разные игроки.

Также Джикия высказался об изменениях в команде после прихода Валерия Карпина.

"У нас глобальные перестроения в команде. Это может отразиться. Но все в сборной - хорошие, квалифицированные футболисты. Валерий Георгиевич выберет состав, который посчитает нужным", - сказал он.