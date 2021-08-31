Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров

Клубы Российской премьер-лиги поддержали реформу лимита на легионеров, предложенную Российский футбольным союзом.

В ходе заседания общего собрания клубов РПЛ принято решение о поддержке предлагаемых реформ лимита на легионеров. Об этом рассказал глава РПЛ Сергей Прядкин.

"Поддержать предложение РФС о смягчении лимита на иностранных игроков, поручить президенту РПЛ сформировать рабочую группу из числа клубов и по ее итогам направить в РФС предложение по количественному, качественному критериям для легионеров", - приводит его слова РИА Новости.

Глава РПЛ также добавил, что лига предложит РФС определить срок, когда изменения лимита на легионеров будут введены.

"Лимит на рабочую зарубежную силу регламентируется соответствующими государственными структурами, в частности министерством спорта, поэтому все вопросы будут решаться с министерством спорта, мы по решению президента РФС будем участвовать в контактах с министерством спорта по данному лимиту совместно с РФС", - сказал Прядкин.

Также представители клубов обсудили проект реформирования чемпионата России. Этот вопрос был отложен на месяц.