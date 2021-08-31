Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

В Нью-Йорке начался Открытый чемпионат США по теннису. В стартовом поединке второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев встречался с многоопытным французом Ришаром Гаске.

В первой партии соперник оказал серьезное сопротивление, но в решающие моменты россиянин был точен - 6:4.

Второй сет Медведев выиграл со счетом 6:3, а в третьем Гаске уже почти не сопротивлялся - 6:1.

В следующем круге соперником россиянина будет Доминик Кепфер из Германии.

С победы стартовала на US Open и Дарья Касаткина. 27-я ракетка мира в матче первого круга уверенно переиграла Цветану Пиронкову из Болгарии - 6:2, 6:1.

В следующем раунде турнира Касаткина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.