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31.08.2021 08:36
Рубрика: Спорт

Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Текст: Максим Домчев
В Нью-Йорке начался Открытый чемпионат США по теннису. В стартовом поединке второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев встречался с многоопытным французом Ришаром Гаске.
Фото: Ed JONES / AFP Фото: Ed JONES / AFP
Фото: Ed JONES / AFP

В первой партии соперник оказал серьезное сопротивление, но в решающие моменты россиянин был точен - 6:4.

Фото: Люк Хемер/ РИА Новости
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Второй сет Медведев выиграл со счетом 6:3, а в третьем Гаске уже почти не сопротивлялся - 6:1.

В следующем круге соперником россиянина будет Доминик Кепфер из Германии.

С победы стартовала на US Open и Дарья Касаткина. 27-я ракетка мира в матче первого круга уверенно переиграла Цветану Пиронкову из Болгарии - 6:2, 6:1.

В следующем раунде турнира Касаткина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

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