На матч России с Хорватией назначен новый арбитр

УЕФА объявил о замене главного арбитра завтрашнего матча между сборными России и Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Израильский судья Орель Гринфельд, который ранее был назначен главным рефери встречи, переведен в кабину VAR. Его место на поле займет Рой Райншрайбер. Помогать Райншрайберу будут Рой Хассан и Идан Яркони. О причинах замены не сообщается.

Изменения произошли не только в судейской бригаде, но и в составах команд. Так, российская сборная лишилась из-за травм Станислава Магкеева ("Локомотив") и Сергея Петрова ("Краснодар"). Вместо них Валерий Карпин вызвал зенитовцев Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина. Что касается "шашечных", то в Москву не прилетит лидер вице-чемпионов мира полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич.

Напомним ситуацию в нашей группе: по шесть очков у Хорватии и России, далее идут словаки (пять очков), киприоты (четыре), Словения (три) и Мальта (ноль). В финальную стадию ЧМ выйдет победитель группы, а команда, ставшая второй, сыграет в стыках.