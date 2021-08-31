Новый сезон КХЛ начнется игрой "Авангарда" и ЦСКА

Матчем за Кубок открытия между финалистами Кубка Гагарина - 2021 омским "Авангардом" и московским ЦСКА стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Шайба будет вброшена в подмосковной Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи, пока в Омске строится новая арена.

За выход в плей-офф поборются 24 команды из России, Беларуси, Казахстана, Латвии и Финляндии. По сравнению с предыдущим сезоном состав конференций немного изменился. На Восток вернулся пропускавший год по финансовым причинам владивостокский "Адмирал", а нижегородское "Торпедо" снова будет играть на Западе.

Если говорить о календаре, главное, что нужно знать: нынешний год - олимпийский. А значит, в регулярном чемпионате будет пауза на Игры-2022 в Пекине. Она продлится с 22 января по 21 февраля. Как следствие, даже несмотря на то, что количество матчей, которые каждый клуб проведет в "регулярке", снизилось (56 вместо 60), плотность календаря стала выше. В день будет проходить в среднем 5,1 матча вместо 4,86 прошлогодних. Каждой команде предстоит сыграть по четыре матча с соперниками по конференции и по два со всеми остальными.

В прошлом сезоне большой проблемой для календаря стал коронавирус: из-за ковидных вспышек значительное количество матчей пришлось переносить или отменять. Сейчас КХЛ тоже будет оглядываться на ковид, но высокая доля вакцинированных среди хоккеистов (70%) должна помочь избежать серьезных форс-мажоров. И к слову, лига в отличие от прошлого сезона запланировала Матч звезд. Он должен пройти 15-16 января в Челябинске.

Сезон 2021/2022 станет вторым при жестком потолке зарплат (900 млн рублей). Самое очевидное следствие: похоже на Западе пришел конец гегемонии армейских клубов. ЦСКА хоть и сохранил довольно крепкий состав, но кардинально обновил тренерский штаб: у руля там Сергей Федоров, у которого вообще пока нет соответствующего опыта.

СКА собрал почти всю талантливую молодежь лиги, но суперзвезд там нет. Как себя покажет команда Валерия Брагина, не знает никто. Не в пользу СКА и новое правило, по которому победа в дивизионе не будет иметь приоритета над набранными очками в таблице конференции. Напомним, в прошлом сезоне СКА выиграл дивизион Боброва и оказался выше в таблице Запада московского "Динамо", хотя имел меньше очков.

Фаворитом Запада считают ярославский "Локомотив", который здорово воспользовался потолком, подписав несколько звезд по меркам КХЛ, включая лучшего снайпера последнего плей-офф Максима Шалунова из ЦСКА. Серьезной силой выглядит и московское "Динамо", сохранившее самого ценного игрока "регулярки" 2020/2021.

А вот, к примеру, от "Спартака", который собирался пошуметь в прошлом сезоне, в этом ничего не ждут. Команда сильно обновилась, и многие ей предрекают даже провал.

На Востоке грозной силой кажется действующий чемпион "Авангард". Конкуренцию ему будут составлять все те же: казанский "Ак Барс", магнитогорский "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и екатеринбургский "Металлург". Плюс хорошего выступления ждут от челябинского "Трактора", который здорово укрепился в межсезонье и провел ударную предсезонку.

Где будем смотреть

1 сентября, среда

"Матч ТВ"

19:30 "Авангард" - ЦСКА. Прямая трансляция.

Из регламента:

Если в матчах регулярного чемпионата после трех периодов зафиксирован ничейный результат, назначается пятиминутный дополнительный период (овертайм). За каждую команду в овертайме играют по четыре хоккеиста. Овертайм проводится до первой заброшенной шайбы. Если счет не изменяется, проводится серия буллитов: по пять бросков от каждой команды.

Кто сыграет в сезоне 2021/2022

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Дивизион Боброва

"Витязь" (Московская обл.)

"Йокерит" (Хельсинки, Финляндия)

СКА (Санкт-Петербург)

"Сочи" (Сочи)

"Спартак" (Москва)

"Торпедо" (Нижний Новгород)

Дивизион Тарасова

"Динамо" (Минск, Беларусь)

"Динамо" (Москва)

"Динамо" (Рига, Латвия)

"Локомотив" (Ярославль)

"Северсталь" (Череповец)

ЦСКА (Москва)

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Дивизион Харламова

"Автомобилист" (Екатеринбург)

"Ак Барс" (Казань)

"Куньлунь" (Пекин, Китай)

"Металлург" (Магнитогорск)

"Нефтехимик" (Нижнекамск)

"Трактор" (Челябинск)

Дивизион Чернышова

"Авангард" (Омск)

"Адмирал" (Владивосток)

"Амур" (Хабаровск)

"Барыс" (Астана, Казахстан)

"Салават Юлаев" (Уфа)

"Сибирь" (Новосибирск)