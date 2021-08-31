Полузащитник "Спартака" Крал переходит в "Вест Хэм"

Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал продолжит карьеру в английском клубе "Вест Хэм". Об этом журналистам заявил генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков. Он также раскрыл детали предстоящей сделки.

"Крал уходит, он сейчас проходит медобследование. Был интерес "Аталанты" и "Сассуоло", также был клуб из Франции, но остановились на "Вест Хэме". Условия устраивают нас всех. Это платная аренда с обязательным выкупом", - цитирует Мележикова "Чемпионат".

Крал перешел в "Спартак" в 2019 году, подписав контракт на 5 лет. В прошлом сезоне РПЛ на его счету 29 матчей, в которых он отметился пятью голевыми передачами.

По данным СМИ, сумма сделки может составить от 13 до 15 миллионов евро.

Ранее в "Вест Хэм" перешел хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.