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31.08.2021 19:18
Рубрика: Спорт

Специальная зимняя Олимпиада в Казани перенесена с 2022 года на 2023-й

Текст: Николай Долгополов
В Специальных Олимпиадах - зимних и летних - принимают участие молодые спортсмены с особенностями развития. Один лишь выход на лыжню или беговую дорожку стадиона для них уже победа.

Впервые в истории отечественного спорта такие состязания должна была принять наша страна. Казань ждала около 1900 атлетов на Специальную зимнюю Олимпиаду с 22 по 28 января 2022 года.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Столица Татарстана - город спортивный. И никаких особых сложностей в подготовке не испытывала.

Кроме одной. В мире бушует пандемия. И делегации многих стран боялись рисковать здоровьем своих спортсменов. Да и о зрителях, волонтерах, организаторах тоже нужно было подумать и как следует. Велись постоянные консультации между представителями Special Olympics и Оргкомитетом Олимпиады. Взвешивались возможности, рассматривались все пути обеспечения безопасности в период COVID-19.

И 31 августа из Дублина пришло известие. Как сообщает официальный сайт Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС), Специальную зимнюю Олимпиаду решено перенести. Она, по обоюдному согласию сторон, состоится в Казани в январе 2023 года. Хочется надеяться, к тому времени пандемия отступит.

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