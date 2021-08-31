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31.08.2021 18:04
Рубрика: Спорт

Россияне завоевали шесть золотых медалей в седьмой день Паралимпиады

Текст: Максим Домчев
Спортсмены из России в седьмой день Паралимпийских игр в Токио завоевали 13 медалей.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Во вторник российские паралимпийцы пополнили общекомандную копилку шестью медалями высшего достоинства. Пловчиха Валерия Шабалина завоевала уже третье золото на нынешних Играх, победив в заплыве на 200 м комплексным плаванием.

Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Легкоатлет Кулятин стал паралимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров

Вторую золотую медаль завоевал велогонщик Михаил Асташов. На этот раз он победил в шоссейной гонке с раздельным стартом. Также золото на счету пловцов Анны Крившиной, Дарьи Пикаловой, Ильнура Гарипова и Владимира Сотникова в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем, Андрей Николаев победил в плавании на 400 м вольным стилем, в толкании ядра первенствовал Владимир Свиридов, а в беге на 1500 метров - Антон Кулятин.

Серебряными призерами во вторник стали пловчихи Дарья Пикалова и Наталия Буткова, легкоатлеты Маргарита Гончарова, Евгений Швецов и Алексей Чуркин.

Бронза на счету еще двух представителей легкой атлетики - Никиты Котукова и Федора Рудакова.

После недели соревнований на счету российской команды 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды. В общекомандном зачете сборная России идет на третьем месте, уступая Китаю - 62-38-32 и Великобритании - 29-23-28.

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